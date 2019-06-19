Кипрский "город-призрак" снова будет заселен людьми

Во вторник правительство Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) решило открыть Варошу (Мараш), туристический курорт возле Фамагусты, заброшенный с 1974 года, для поселения в условиях повышенной напряженности в Восточном Средиземноморье.

«Совет министров оценит условия для действий в Вароше, который юридически является военной зоной в ТРСК», - сказал вице-премьер и министр иностранных дел Кудрет Озерсай.

Правительство ТРСК будет координировать свои действия в отношении Вароша с Анкарой, сообщили источники в информационном агентстве Demirören (DHA), добавив, что группа экспертов из ТРСК посетит Варошу, чтобы составить список движимого и недвижимого имущества в городе.

Вароша была очень популярным туристическим местом на Кипре, и прежде чем закрыться в 1974, году она предоставляла около 10 000 мест в более чем 100 отелях. Все изменилось после кипрского кризиса 1974, когда на Кипр вторглась турецкая армия, защищавшая турецкое меньшинство Кипра от греческих шовинистов.