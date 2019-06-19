19 июня состоялась церемония награждения победителей Республиканской предметной олимпиады. Выступая на мероприятии, завотделом по работе с талантливыми детьми Института образования Фуад Гараев заявил, что в 2018-2019 учебном году в олимпиаде приняли участие 30 тыс.учеников. Согласно результатам олимпиады, 49 человек были награждены золотыми, 94 - серебряными, 156 – бронзовыми медалями.

В свою очередь министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на церемонии награждения победителей Республиканской предметной олимпиады, заявил, что результаты международных олимпиад улучшаются из года в год и благодаря этому за короткий срок были обеспечены высокие достижения.

Министр отметил, что главным показателем успешности реформ в данной сфере является то, что победители международных олимпиад по любым специальностям и финалисты республиканской предметной олимпиады, получают право на бесплатное образование в высших учебных заведениях на внеконкурсной основе.Таким образом, 299 человек будут приняты в вузы вне конкурса.

По его словам, с текущего года результаты олимпиад будут учитываться при подсчете рейтинговых баллов школ, что послужит стимулом для всего школьного коллектива.

На церемонии 8 золотым медалистам, показавшим высокий результат по каждому предмету, вручили призы.