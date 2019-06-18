Пашинян хочет войны в Карабахе

Перед запланированной встречей глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с очередным воинственным заявлением. По словам Никола Пашиняна, которого цитирует агентство Sputnik Armenia, боевые действия в Карабах е могут начаться в любой момент.

Никол Пашинян обвинил Азербайджан в том, что он якобы пытается вывести процесс урегулирования из конструктивного переговорного русла. Армения же, по его словам, должна противодействовать этим попыткам"

Никол Пашинян отметил, что Армения должна постоянно повышать уровень готовность своих вооруженных сил.

«Ни Армения, ни Нагорный Карабах не хотят войны, но никто не может запугать их угрозой войны, и это важно понять»,- сказал премьер.

Как сообщал ранее haqqin.az, главы МИД Азербайджана и Армении в настоящее время находятся в Вашингтоне, где при посредничестве советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона проведут переговоры. Повесткой этих переговоров является подготовка встречи глав Азербайджана и Армении.

Выступая накануне важных переговоров с жесткой риторикой, Никол Пашинян дает понять, что он не заинтересован в них и хочет сорвать мирный процесс. Действия Никола Пашиняна сводят на нет усилия по восстановлению платформы доверия и диалога, которой придерживается Азербайджан.