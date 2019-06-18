Цены на нефть снова растут

Цены на нефть растут в четверг в ожидании возобновления торговых переговоров США и Китая, а также встречи государств ОПЕК+, передает MarketWatch.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $62,68 за баррель, что на $0,86 (1,39%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $61,82 за баррель, опустившись на $0,32 (0,51%).

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,68 (1,26%) - до $54,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $0,14 (0,26%) - до $53,76 за баррель.

"Ожидания двух важных предстоящий событий - торговых переговоров США и Китая, а также встречи стран ОПЕК+ в Вене - способствуют росту рынка при поддержке данных о снижении запасов в США", - говорит аналитик по сырьевому сектору Hi Investment & Futures Corp. в Сеуле Сунгхил Вилл Юн.