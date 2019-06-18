Представитель американских властей в беседе с корреспондентом телеканала Fox News в Пентагоне Лукасом Томлинсоном подтвердил, что в международном воздушном пространстве в районе Ормузского пролива иранцы сбили американский БПЛА, пишет NEWSru.co.il.

Согласно этому источнику, был сбит БПЛА MQ-4C Triton (Northrop Grumman), по сути являющийся версией стратегического разведывательного БПЛА RQ-4 Global Hawk для военно-морского флота США. Его стоимость составляет более 120 миллионов долларов.

После сообщения Томлинсона Associated Press также опубликовало информацию о сбитом самолете MQ-4C Triton со ссылкой на представителя властей США.