Так сбил ли Иран американский беспилотник? Обновлено 10:33
Представитель американских властей в беседе с корреспондентом телеканала Fox News в Пентагоне Лукасом Томлинсоном подтвердил, что в международном воздушном пространстве в районе Ормузского пролива иранцы сбили американский БПЛА, пишет NEWSru.co.il.
Согласно этому источнику, был сбит БПЛА MQ-4C Triton (Northrop Grumman), по сути являющийся версией стратегического разведывательного БПЛА RQ-4 Global Hawk для военно-морского флота США. Его стоимость составляет более 120 миллионов долларов.
После сообщения Томлинсона Associated Press также опубликовало информацию о сбитом самолете MQ-4C Triton со ссылкой на представителя властей США.
BREAKING: U.S. Navy MQ-4C Triton high-altitude drone shot down by Iranian surface-to-air missile this evening over Strait of Hormuz in international airspace: U.S. official— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) 20 июня 2019 г.
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Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американских беспилотников в воздушном пространстве Ирана не было, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Американских беспилотников не было над иранской территорией", - приводит агентство слова представителя CENTCOM капитана Билла Урбана.
Ранее, по данным телеканала Press TV, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.
В заявлении КСИР, опубликованном в четверг утром, сообщается, что американский беспилотник Global Hawk был сбит военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.