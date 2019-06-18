Так сбил ли Иран американский беспилотник? Обновлено 10:33

Представитель американских властей в беседе с корреспондентом телеканала Fox News в Пентагоне Лукасом Томлинсоном подтвердил, что в международном воздушном пространстве в районе Ормузского пролива иранцы сбили американский БПЛА, пишет NEWSru.co.il.

Согласно этому источнику, был сбит БПЛА MQ-4C Triton (Northrop Grumman), по сути являющийся версией стратегического разведывательного БПЛА RQ-4 Global Hawk для военно-морского флота США. Его стоимость составляет более 120 миллионов долларов.

После сообщения Томлинсона Associated Press также опубликовало информацию о сбитом самолете MQ-4C Triton со ссылкой на представителя властей США.

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Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американских беспилотников в воздушном пространстве Ирана не было, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Американских беспилотников не было над иранской территорией", - приводит агентство слова представителя CENTCOM капитана Билла Урбана.

Ранее, по данным телеканала Press TV, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.

В заявлении КСИР, опубликованном в четверг утром, сообщается, что американский беспилотник Global Hawk был сбит военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.

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