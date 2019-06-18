Реформы, которые не нуждаются в рекламе

Мурад Самедов 10:01

Реклама. Реклама. Реклама. Она, как известно, двигатель торговли, и она везде. На телевидении, на радио, в интернете, на транспорте, на улицах. Все, что окружает современного человека, заполнено множеством предложений услуг или товаров. До последнего времени в Баку концентрация разного рода рекламы, нередко низкопробной, наблюдалась в основном в центре города. Залепленные плакатами с грубыми орфографическими ошибками рестораны, кафе и магазины, перекрывающие обзор города рекламные баннеры и просто разрисованные щиты основательно портили архитектурную эстетику столицы. Прямо скажем, неприглядная картина представала перед глазами жителей и гостей Баку. В то же время миллионы манатов, которые приносила реклама, зачастую не доходили до бюджета.

Все это стало предпосылкой для масштабных реформ, инициированных правительством в сфере регулирования уличной рекламы. Прежде всего в рамках реформ была создана новая госструктура – Государственное рекламное агентство. Указ о создании Государственного рекламного агентства в качестве юридического лица публичного права был подписан президентом Ильхамом Алиевым 20 июня 2017 года. Прошло два года, что изменилось за это время в сфере уличной рекламы в Баку и в целом Азербайджане? Какие меры предприняло новое Госагентство для реализации намеченных реформ и каким образом регулирует сегодня вверенную ему сферу? Если обобщить все положения, указанные в уставе Госагентства, можно заключить, что оно является единой структурой, регулирующей и контролирующей размещение рекламных носителей и их контента в открытом пространстве. Государственное рекламное агентство является юридическим лицом публичного права, что на более понятном обывателю языке означает, что организация не получает никакого финансирования из бюджета, само обеспечивая себя и, более того, осуществляя финансовые отчисления в бюджет.

Любые реформы подразумевают кардинальные изменения, и когда появилась информация о создании нового регулирующего органа, многие ожидали увидеть очередных «надсмотрщиков» за бизнесом. Надо сказать, что оснований для такого вывода было предостаточно. В соответствии с новыми законодательными актами требовалось демонтировать практически всю рекламу в городе, а также подвергнуть штрафам добрую половину предпринимателей. Ведь, согласно закону, любая незарегистрированная реклама теперь становилась незаконной, а значит разместившие ее должны нести ответственность в соответствии с Кодексам об административных правонарушениях. Но опасения бизнеса не подтвердились: вместо расхаживающих с толстыми папками суровых «ряисов» в погонах предприниматели увидели молодых и улыбчивых инспекторов, которые больше помогают советами, нежели норовят выписать очередной штраф. В новом Госагентстве успешно избежали практики радикальных мер и избрали другую тактику, позиционируя себя как друга и советчика предпринимателя. Согласитесь, в Азербайджане и без того было много чиновников, которые карали и штрафовали за малейшее нарушение. В конечном итоге азербайджанский бизнес наконец-то получил единую структуру, которая дает разрешение на размещение рекламы в любом регионе страны. Ведь как это работало раньше? Если, к примеру, предприниматель хотел разместить рекламу в нескольких районах Баку, то он зачастую не имел представления, как это сделать, и ему приходилось обзванивать и искать знакомых в различных государственных учреждениях. Теперь для этого достаточно просто зайти на сайт Госагентства и, воспользовавшись онлайн-калькулятором, определить, во сколько ему обойдется реклама в той или иной части города или страны. При этом рекламодателю не надо ни с кем договариваться, встречаться и напрямую передавать деньги: выбрал место для рекламы, произвел онлайн-оплату и разместил свои баннеры или листовки. Общение между бизнесом и чиновниками сведено к нулю.

По сути, сфера рекламных услуг в Баку и в целом в стране стала полностью прозрачной, лишенной бюрократических проволочек и доступной настолько, что получить информацию о тарифах можно всего за пару кликов. Даже небольшое погружение в тему позволяет говорить о том, инициированные правительством реформы в сфере рекламы были крайне необходимы. В принципе, речь идет о внедрении единых стандартов уличной рекламы. Если провести сравнение, то передовые страны Запада давно живут в условиях сформированного рынка, который сам себя регулирует. И там уже десятилетия существует единый закон, обуславливающий рекламу, которому подчиняются все игроки рынка. То есть сформировалась культура рекламы. Предприниматели сами себя регулируют, а спорные вопросы помогают разрулить различные ассоциации. На Западе нет необходимости объяснять рекламодателю, что рекламу его сигарет или сладостей нельзя размещать возле школ. В Азербайджане же, чтобы довести эту истину до бизнеса, все еще необходим единый регулирующий орган и административные рычаги воздействия. В соседней Турции, сравнение которой с реалиями Азербайджана очень популярно, вопросами регулирования наружной рекламы занимаются муниципалитеты. Они обладают широкой свободой действий, в частности у каждого муниципалитета свои правила размещения и контента уличной рекламы. Поэтому в Стамбуле или Измире, переходя из одного района в другой, можно наблюдать колоссальную разницу в эстетическом виде и направленности рекламы. Азербайджан в этом плане взял на вооружение более передовой опыт и, благодаря реформам, ввел единые стандарты.

Говоря об уличной рекламе, нужно четко разграничивать две ее категории. Первая – это бизнесмены, занимающиеся размещением рекламы на своих рекламных носителях: рекламных конструкциях, билбордах и др., установленных в разных частях города. В настоящее время в Баку насчитывается порядка 15 крупных компаний, специализирующихся на размещении уличной рекламы, а число рекламных конструкций по всему городу превышает тысячу. Реклама такой же бизнес, как и многие другие. С тем лишь отличием, что места на установку рекламных стендов ограничены и регулируются законодательством. Иными словами, если возле какого-либо популярного у населения объекта расположен рекламный стенд, то установить рядом еще один не получится. Для того, чтобы заполучить заветное место, компании надо выкупить его у конкурента. В жесткой рыночной борьбе выживает сильнейший, превращаясь в будущем в естественного монополиста. Государство в эти процессы никак не вмешивается, стараясь лишь обеспечить равные условия для всех участников рекламного рынка и осуществляя контроль за соблюдением предложенных стандартов. Впервые Государственное рекламное агентство внедрило единый стандарт для рекламных стендов на проспекте Гейдара Алиева (от станции метро «Кероглу» до Музея флага). Эта трасса стала практически пилотным проектом современной, подчиненной единым стандартам рекламы. Кроме того, Госагентство начало менять старые рекламные конструкции в большей части городе на новые. В ближайшее время планируется заменить порядка 400 конструкций.

Сегодня на улицах Баку можно встретить уникальный автомобиль с логотипом Государственного рекламного агентства. Оснащенный специальной аппаратурой и программным обеспечением типа Google Street, этот автомобиль объезжает районы города и фиксирует все рекламные конструкции, сразу выдавая информацию о том, зарегистрированы они или нет. Вторая категория, о которой идет речь, - владельцы объектов, размещающие свою наружную рекламу. Их абсолютное большинство, но поскольку их основная деятельность не связана с рекламой, они слабо разбираются в законодательстве, касающемся этой сферы. Представителям Государственного рекламного агентства приходится прилагать большие усилия, чтобы просвещать предпринимателей, помогать им рекомендациями, остерегать от нарушений и дурного вкуса. Как уже отмечалось, Государственное рекламное агентство изначально отказалось от массового применения административных методов и сделало ставку на просвещение бизнеса. Случается, что один и тот же объект рекламный инспектор посещает пять, а то и десять раз, призывая владельца официально зарегистрировать рекламу и попутно разъясняя новые требования законодательства. При этом Госагентство вовсе не является очередной бесправной номинальной структурой, а обладает вполне весомым административными ресурсами влияния на игроков рынка. Штрафы за незаконную рекламу начинаются от 300 манатов и могут доходить до 10 тысяч. И самое главное, оно имеет право демонтировать рекламу с явными нарушениями, для чего даже не нужно ждать соответствующего решения суда. Согласно данным открытых источников в СМИ, за период своего существования Госагентство демонтировало уже свыше шести тысяч рекламных стендов. Между тем, как показывает практика, азербайджанские бизнесмены сами заинтересованы работать «по-белому», соблюдая все требования законодательства. Поэтому ставка нового Госагентства на просвещение бизнеса и позиционирование себя как его друга оказалась действенной. В стране стала постепенно формироваться рекламная культура. И это, пожалуй, одно из основных достижений молодой госструктуры.