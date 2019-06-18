Трамп: «Хочу поладить с Россией»

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки», который пройдет в японской Осаке 28-29 июня, пишет Дойче велле.

«Я хочу поладить с Россией», - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Накануне президент США сообщил, что встретится в Осаке и с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что провел «очень хороший» телефонный разговор с китайским лидером. Ожидается, что темой встречи Трампа и Си Цзиньпина станет торговый конфликт между США и Китаем.

Отметим, что в ноябре 2018 года президент США отказался от запланированной встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине, объяснив это обострением отношений Москвы и Киева после инцидента в Керченском проливе.