Помпео призвал Россию выдать Стрелкова международному суду

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна принять меры для того, чтобы обвиняемые по делу о крушении Boeing в Донбассе в 2014 году предстали перед судом, пишет Коммерсант.

«Мы призываем Россию гарантировать, что любой, кто будет обвинен и находится в России, предстанет перед судом»,— передает слова Помпео AFP.

Он отдельно подчеркнул, что США приветствуют результаты международного следствия и поддерживают его. Вашингтон также призвал Москву «уважать и придерживаться» резолюции СБ, касающейся крушения MH17.

Накануне совместная следственная группа по расследованию опубликовала новый доклад, где назвала имена четырех подозреваемых в причастности к запуску ракеты комплекса «Бук», которая сбила гражданский лайнер. Это три россиянина — так называемый экс-министр обороны «ДНР» Игорь Стрелков, экс-глава разведки «ДНР» Сергей Дубинский и его коллега Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.