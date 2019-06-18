Джейхун Наджафов 11:19

Массовые акции протеста в двух главных городах Казахстана Алматы и Нур-Султане после выборов президента страны, арест более четырех тысяч митингующих, как сказал haqqin.az казахстанский политолог Максим Казначеев, было «небольшой репетицией, обкаткой будущей масштабной борьбы за власть казахстанских финансово-политических элит».

По мнению находившегося в гуще событий эксперта, «сейчас прошла, так сказать, разведка боем, и власти без труда смогли обуздать волну протеста. В первую очередь была задержана наиболее активная протестная масса, президент Токаев пообещал создать Совет общественного согласия, который урегулирует политические разногласия в обществе. И чтобы совсем погасить социальный фактор протестов, правительство презентовало пакет социальных реформ». И на этом протесты практически пошли на убыль, власти полностью контролируют ситуацию на улицах и площадях Алматы и Астаны. Центром управления и основной силой протестов является, как считает Казначеев, партия беглого олигарха, президента некогда самой крупной финансово-промышленной группы страны «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) Мухтара Аблязова. Члены и сторонники этой партии составляют 70% протестующих, остальные 30% - недовольные социальным положением в стране люди.

«Но в казахстанской правящей элите есть еще пять-шесть олигархов, у которых достаточно сил и средств, чтобы оказать протестному движению мощную поддержку. Они не имеют своих организаций и, по соображениям политической конъюнктуры, были вынуждены вступить в партию Назарбаева «Нур Отан» (Свет отечества). Пока эта олигархическая группа, которая тоже претендует на власть, не форсирует событий и выжидает момент, когда Назарбаев не сможет покровительствовать президенту Токаеву. Без поддержки экс-президента Токаев, который не является политическим тяжеловесом и не имеет собственную финансово-промышленную команду поддержки, не сможет удержаться во власти под давлением олигархов», - предвидит политолог. Вместе с тем, отмечает Казначеев, казахстанский парламент тоже вне влияния нынешнего президента. Верхняя палата парламента под контролем тех же пяти-шести олигархов, а нижняя - во власти Дариги Назарбаевой. У олигархов есть возможность как улицу поднять, так и провести через парламент убийственные для Токаева решения.