Беспорядки в Казахстане: это была разведка боем развитие событий
Массовые акции протеста в двух главных городах Казахстана Алматы и Нур-Султане после выборов президента страны, арест более четырех тысяч митингующих, как сказал haqqin.az казахстанский политолог Максим Казначеев, было «небольшой репетицией, обкаткой будущей масштабной борьбы за власть казахстанских финансово-политических элит».
По мнению находившегося в гуще событий эксперта, «сейчас прошла, так сказать, разведка боем, и власти без труда смогли обуздать волну протеста. В первую очередь была задержана наиболее активная протестная масса, президент Токаев пообещал создать Совет общественного согласия, который урегулирует политические разногласия в обществе. И чтобы совсем погасить социальный фактор протестов, правительство презентовало пакет социальных реформ».
И на этом протесты практически пошли на убыль, власти полностью контролируют ситуацию на улицах и площадях Алматы и Астаны. Центром управления и основной силой протестов является, как считает Казначеев, партия беглого олигарха, президента некогда самой крупной финансово-промышленной группы страны «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) Мухтара Аблязова. Члены и сторонники этой партии составляют 70% протестующих, остальные 30% - недовольные социальным положением в стране люди.
«Но в казахстанской правящей элите есть еще пять-шесть олигархов, у которых достаточно сил и средств, чтобы оказать протестному движению мощную поддержку. Они не имеют своих организаций и, по соображениям политической конъюнктуры, были вынуждены вступить в партию Назарбаева «Нур Отан» (Свет отечества). Пока эта олигархическая группа, которая тоже претендует на власть, не форсирует событий и выжидает момент, когда Назарбаев не сможет покровительствовать президенту Токаеву. Без поддержки экс-президента Токаев, который не является политическим тяжеловесом и не имеет собственную финансово-промышленную команду поддержки, не сможет удержаться во власти под давлением олигархов», - предвидит политолог.
Вместе с тем, отмечает Казначеев, казахстанский парламент тоже вне влияния нынешнего президента. Верхняя палата парламента под контролем тех же пяти-шести олигархов, а нижняя - во власти Дариги Назарбаевой. У олигархов есть возможность как улицу поднять, так и провести через парламент убийственные для Токаева решения.
«Токаева поддерживает слабые и бедные ресурсами регионы Казахстана - Алматы и Астаны. Тогда как богатый нефтью и газом Западный Казахстан и зерновое хранилище страны Северный Казахстан настроены в отношении власти оппозиционно. Все помнят трагические события во время акций в городе Жанаозен в 2011 году, затем массовые протесты в 2012 и 2016 годах. Кстати, лидер клана северных казахстанцев Имангали Тасмагамбетов, который сейчас занимает должность посла Казахстана в России, тоже не скрывает своих претензий на президентский пост», - утверждает эксперт.
У Токаева, полагает Казначеев, есть время создать свой финансово-политический клан и укрепить свою власть. Вся борьба за власть в Казахстане впереди, так как никакого транзита власти на самом деле не произошло. Власти только отодвинули этот вопрос на будущее, сохранив самые важные рычаги управления в руках Назарбаева.
«Не стоит исключать и революционный сценарий развития событий в стране, - считает Казначеев. - Болевая точка - это Западный Казахстан, который дает госбюджету большую часть доходов, но в социальном плане находится в удручающем положении. Ключевым фактором становится перераспределение ресурсов. И революционный сценарий может начаться вовсе не со столицы, а из богатой ресурсами, но социально неблагополучных и с высоким уровнем протестных настроений казахстанских регионов. Дарига Назарбаева и Токаев на данный момент выглядят союзниками. Но неизвестно, как поведет себя новый президент, когда Назарбаев отойдет от политических дел. Поэтому-то Дарига тоже в команде олигархов. Пока же внутриэлитные олигархические группы просчитывают различные сценарии и выжидают известное время…».