В Германии в грузовике из Киргизии нашли героин на миллионы евро

Таможенники Германии задержали на германо-польской границе грузовик из Киргизии с грузинскими номерами, который перевозил 670 кг афганского героина. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Незаконный груз был задокументирован как турецкий мед. Наркотики были расфасованы в 532 упаковки по 1,3 кг каждая. Стоимость партии оценивается от 40 до 50 млн евро.

Водитель грузовика — 63-летний гражданин Турции заявил, что не знал о том, что везет. Он задержан.

Deutsche Welle подчеркивает, что задержанный груз — самая крупная партия наркотиков, обнаруженная за всю историю контроля у границ ФРГ.