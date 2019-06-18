Haqqin . az одним из первых прокомментрировал утвержденный президентом Ильхамом Алиевым новый социальный пакет, направленный на улучшение благосостояния азербайджанцев. Но общественность страны проявляет к данной теме столь высокий интерес, что редакция решила глубже рассмотреть этот вопрос. И тут вспомнилось, как в начале текущего года в беседе с нашими корреспондентами о компенсации проблемных кредитов глава Центробанка Эльман Рустамов доверительно сообщил, что это лишь первый шаг. А в запасе у правительства еще не один соцпакет подобного масштаба, а то и покруче.

Честно говоря, тогда в слова главного банкира поверить было трудно. Сами подумайте, страна только вышла из глубокого экономического кризиса, а правительство уже берет на себя все расходы по проблемным кредитам, которые были вызваны в основном двойной девальвацией нашего маната. Глава государства достойно оценил сложившуюся ситуацию, в которой ни банки, ни рядовые граждане не были виновны. А раз не виновны, то и лишения они не должны испытывать. Вот и было выделено из госбюджета более 1 млрд манатов на решение этой проблемы, которая к тому же грозила расшатать всю экономику страны. И не успев решить еще эту проблему, говорить о новых грандиозных соцпакетах мог лишь крупный фантазер или слишком хорошо знакомый с финансовой кухней страны человек.

И вот спустя всего пару месяцев глава государства подписывает ряд распоряжений о повышении минимальной зарплаты, а также зарплаты госслужащих, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, учителей, других бюджетных работников. А это приведет к улучшению финансового состояния более 2 млн человек, работающих как в госорганах, так и в частном секторе. Ведь каждый процент из нового соцпакета главы государства предусматривает не только прямое, но и косвенное влияние на граждан. Так, повышение минимальной зарплаты со 180 до 250 манатов будет способствовать повышению ежемесячной зарплаты госслужащих на 50%, высоких чинов оборонных и правоохранительных органов на 40%, учителей в сфере гособразования примерно 20%, других служащих бюджетных организаций на 40%. И если принятые в начале года реформы смогли минимизировать затраты населения в результате негативных событий в глобальной экономике, то текущие распоряжения главы государства приведут уже к повышению доходов граждан. И такое масштабное повышение зарплат положительно повлияет на покупательскую способность и экономическую активность, а также, совокупно, на другие сферы экономики.

В частности, массовое повышение зарплаты, в том числе и минимальной, приведет к значительному росту объемов обязательных платежей в Госфонд соцзащиты. Только индивидуальные предприниматели будут платить ежемесячно в «пенсионный фонд» 50 манатов в месяц против нынешних 36 манатов. И Минтруда и соцзащиты населения не замедлило сообщить, что с 1 октября этого года предусмотрено на 25% повысить минимальную сумму трудовой пенсии - со 160 до 200 манатов. Соответствующий законопроект уже представлен в Милли Меджлис. Рост минимальной пенсии охватит еще 660 тыс. пенсионеров, а для обеспечения возросших сумм пенсий только в последние три месяца текущего года потребуется дополнительно 62 млн. манатов.

Всего же для обеспечения повышения пенсий в этом году выделено 216 млн. манатов. Дело в том, что это уже второй важный шаг президента Ильхама Алиева в этом году по повышению минимальной суммы трудовой пенсии. С первого марта текущего года минимальная сумма пенсии уже была повышена на 40% - со 116 манатов (в ряде категорий с 80 манатов) до 160 манатов. Этот рост охватил 233 тыс. пенсионеров. И, таким образом, в текущем году минимальная сумма пенсии в стране выросла в целом на 72,4% - со 116 до 200 манатов.

Тут уж просто напрашивается и другое сравнение. В марте уже была повышена и минимальная ежемесячная зарплата – со 130 до 180 манатов. И если проводить все в годовом сравнении, то выходит, что в Азербайджане в этом году минимальная зарплата уже выросла почти вдвое. Только повышение с 1 сентября этого года размера минимальной зарплаты с 180 до 250 манатов в месяц коснется 950 тыс. работающих, из которых 350 тыс. трудятся в частном секторе. Для финансирования этого роста ежегодно потребуется выделять из государственного бюджета 780 млн. манат. Только в этом году на эти цели будет направлено правительством 245 млн. манатов. Выходит, что Ильхам Алиев вновь выделяет более 1 млрд манатов. Но теперь это не разовая помощь, а ежегодная прибавка к пенсиям и зарплатам азербайджанских граждан.

И страна по уровню паритета покупательской способности минимальной заработной платы (250 манатов или 147 долларов) займет теперь второе место среди стран СНГ. К сожалению, в Минтруда и соцзащиты населения не сообщили, какое место в СНГ теперь будет занимать Азербайджан по уровню среднемесячной зарплаты. Конечно, это нелегкая задача, где нужно учесть статданные и других стран. Но поскольку мы всегда плелись в хвосте по этому показателю, думается, было бы неплохо привести какие-то оценочные данные. Но в любом случае можно уверенно сказать, что теперь страна смело рассчитывать на место в середине этого списка.