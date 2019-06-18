Экс-глава Интерпола признался в получении взяток

По данным Верховной народной прокуратуры Китая, это произошло во время открытого судебного заседания, которое проходило 20 июня в городе Тяньцзинь. На процессе прокуратура предоставила имеющиеся доказательства его вины и провела перекрестный допрос.

«После чего обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее жена бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя, который пропал без вести в Китае, обратилась в две юридические фирмы для помощи с поиском мужа. Мэн Хунвэй исчез через месяц после того, как уехал в Китай. Последним известием от него было сообщение, которое он отправил жене: «Дождись моего звонка».