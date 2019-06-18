Катар останется без чемпионата мира по футболу?

Руководство ФИФА не исключает возможности переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара, если в ходе расследования будет доказан факт подкупа со стороны этого государства. Об этом аргентинскому телеканалу TNT Sports сообщили информированные источники.

По данным канала, в настоящее время руководители ФИФА проводят встречи, где пытаются согласовать кандидатуру страны, которая могла бы принять первенство, если Катар все же будет лишен этого права.

На возможность такого развития событий указывает задержание бывшего президента УЕФА Мишеля Платини.

Решение о предоставлении ближневосточному королевству права принять чемпионат было принято в 2010 году. Согласно утвержденным планам, первенство должно состояться с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Принимать футбольные команды и их болельщиков должны семь городов: Доха, Лусаиль, Аль-Вакра, Аль-Хора, Аль-Райан, Умм-Салал и Мадинат-аш-Шамал.