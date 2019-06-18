Хуситы атаковали несколько объектов в Саудовской Аравии

Боевики движения "Ансар Алла" (хуситы) выпустили крылатую ракету по электростанции и опреснительному комбинату, расположенным в Джизане, на юго-западе Саудовской Аравии. Утверждается, что ракета попала в цель. Об этом сообщил йеменский телеканал "Аль-Масира".

Атака вынудила американскую администрацию провести экстренное заседание, посвященное ситуации на юге Аравийского полуострова, пишет NEWSru.co.il.

"Мы пристально следим за ситуацией и постоянно консультируемся с союзниками", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.