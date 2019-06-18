Приложение BirBank удостоилось премии NETTY

Мобильное приложение BirBank от Kapital Bank удостоилось Национальной интернет-премии Азербайджана - NETTY. BirBank стал победителем в номинации «Мобильное приложение года».

Основанная в 2004 году интернет-премия Азербайджана NETTY – это первая азербайджанская профессиональная премия в области информационных технологий, созданная для содействия развитию национального сегмента Всемирной сети и ИТ-рынка в целом.

Следует отметить, приложение BirBank загрузили более 600 000 пользователей посредством магазинов приложений App Store и Play Store. В настоящее время операционные системы iOS и Android рекомендуют BirBank как лучшее приложение финансового рынка страны на основании количества загрузок, степени использования и отзывов пользователей.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.