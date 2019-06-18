Цена на золото бьет рекорд

Цена золота подскочила до максимума более чем за пять лет благодаря ожиданиям смягчения политики Федеральной резервной системой США (ФРС) в этом году, пишет Интерфакс.

Стоимость драгметалла с немедленной поставкой в ходе азиатской сессии поднималась до $1394,11 за унцию, что на 2,5% выше уровня предыдущей сессии и является максимумом с 2013 года.

В Нью-Йорке фьючерсы на золото подорожали на 3,6% - до $1397,7 за унцию, также максимума с 2013 года.

Цена золота увеличилась примерно на 8% с начала мая на фоне возросшего спроса на активы "тихой гавани" в условиях эскалации торгового спора США и Китая.

Эксперты отмечают, что спрос на драгметалл может уменьшиться в связи с возможностью заключения очередного "перемирия" Вашингтоном и Пекином, ведущими торговую войну.