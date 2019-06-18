Бывшего вице-премьера Армении не выпустили из страны

Бывший вице-премьер Армении Армен Геворкян накануне пытался покинуть страну, однако был снят с рейса, сообщает газета «Жаманак» со ссылкой на собственные источники.

«Геворкян представил сотрудникам аэропорта решение суда, что он имеет право покинуть республику, однако ему не позволили сесть в самолет», — отмечает издание.

Сотрудники аэропорта объяснили бывшему вице-премьеру, что существует запрет на его выезд от вышестоящих органов власти и в этом случае решение суда не имеет силы.