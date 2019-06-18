Азербайджан увеличивает расходы на оборону
Поправки в закон «О госбюджете Азербайджана на 2019 год» представлены в парламент, сообщает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на Министерство финансов страны.
Согласно проекту, доходную и расходную часть госбюджета планируется оставить без изменений. Поправки подразумевают изменения в некоторых статьях расходной части бюджета. В частности, дополнительные расходы в размере 150 млн манатов планируется направить по статье «Оборонные расходы». Их объем увеличится до 3 млрд 187 млн 618,152 тыс. манатов. Таким образом, расходы на оборону в госбюджете на 2019 год увеличатся на 4,9%.
Взамен на 150 млн манатов планируется сократить объем средств, выделяемых Государственному фонду социальной защиты.