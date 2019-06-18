Ираклий Кобахидзе приехал в Баку

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл с визитом в Баку.

Как сообщает Report, в рамках визита грузинский спикер встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоится его встреча с премьер-министром Новрузом Мамедовым и председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым.

Председатель грузинского парламента также примет участие в проходящей в Баку пленарной сессии 53-й Генассамблеи Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС).