Путин о высоких зарплатах чиновников Прямой эфир; обновлено 16:00
Высокие зарплаты российских чиновников и руководителей госкомпаний обусловлены ситуацией на рынке труда и вызваны необходимостью нанимать на эти должности квалифицированных специалистов, заявил президент Владимир Путин.
«Представим себе, что министр будет получать как рядовой работник. Я говорю об этом с болью в сердце, мне бы очень хотелось, чтобы… помните известную шутку: мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных. Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались», — сказал Путин, отвечая на поступивший вопрос о том, «когда чиновники будут получать зарплату как рядовые россияне», пишгет Лента.ру.
По словам главы российского государства, низкие зарплаты чиновников и руководителей госкомпаний чреваты тем, что на эти должности сложно будет найти квалифицированных исполнителей.
При этом он выразил уверенность, что разрыв между зарплатами чиновников и глав госкомпаний и рядовых работников не должен быть слишком велик: «Меня тоже иногда цепляет, когда я смотрю на уровень зарплат некоторых чиновников и глав госкомпаний, честно вам говорю, цепляет, и я уже говорил им об этом неоднократно. Но дело в том, что у них в компаниях — и это объективная необходимость — работает много в том числе иностранных специалистов, и уровень доходов этих иностранных специалистов считается от первых лиц. Если их резко понизить, там тоже будет дефицит кадров».
* * * 14:45
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии согласился, что жить россиянам стало тяжелее, и рассказал о том, что делают власти, чтобы изменить ситуацию, пишет Газета.ру.
По словам российского президента, происходящее в стране является результатом не столько внешних шоков, к которым относятся санкции, сколько ситуации на рынке нефти, нефтепродуктов и газа. Это привело к «малоприятным» явлениям в экономической и социальной сферах. Путин отметил, что реальные доходы россиян уменьшались в течение нескольких лет, спад пришелся на 2016 год, в настоящее же время ситуация улучшается.
Президент обратил внимание на то, что многие россияне берут кредиты, на которые уходят 40% зарплаты. Он также заметил, что зарплаты в номинальном выражении растут, но многие этого не чувствуют из-за разницы в зарплатах по регионам и отраслям.
Российский лидер также считает, что фактическая недоступность недорогих ипотечных кредитов для семей с двумя и более детьми — это ошибка правительства, в частности министерства финансов.
* * * 13:23
Президент РФ Владимир Путин в семнадцатый раз общается с россиянами в прямом эфире.
Ожидается, что прямой эфир пройдет в формате, который уже был опробован годом ранее: президент РФ будет принимать вопросы от граждан и сразу обсуждать их с министрами и представителями региональной власти, передает Интерфакс.