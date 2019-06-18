В Бельгии решили убрать из паспортов слова «мужчина» и «женщина»
Конституционный суд Бельгии постановил убрать из удостоверений личности определения «мужчина» и «женщина», говорится в постановлении суда по закону о трансгендерах.
КС потребовал изменить принятый в 2017 году закон, который позволял бельгийцам с 12 лет менять свое имя и пол неограниченное количество раз, передает ТАСС.
«Закон не должен ограничивать выбор гражданина лишь двумя категориями «мужчина» и «женщина», – говорится в постановлении суда.
Кроме того, в документе указаны рекомендации парламенту, как доработать данный закон. Например, ввести идентификатор неопределенного рода, либо вообще удалить графу рода из документа.
Постановлением также разрешается гражданам Бельгии, достигшим 16 лет, вносить изменения в собственное свидетельство о рождении.
Отмечается, что этот закон показался слабым и недоработанным неправительственным организациям, борющимся за права лиц с нетрадиционной половой самоидентификацией. Суд поддержал их претензии и отправил закон на доработку.