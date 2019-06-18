«Азеркосмос» о создании «Космической климатической обсерватории»

В рамках мероприятия, считающегося одним из самых престижных событий в мире и проводящегося раз в два года, «Азеркосмос» присоединился к инициативе Французского национального центра космических исследований (CNES) по созданию «Космической климатической обсерватории» (SCO), подписав совместную декларацию.

С участием президента Франции Эммануэля Макрона декларацию подписал 21 участник мероприятия, в число которых входит Управление по вопросам космического пространства ООН, Европейское космическое агентство, космические агентства Австрии, Бразилии, Китая, Англии, Израиля, Индии и других стран.

Цель «Космической климатической обсерватории», созданной в 2017 году, - направить внимание мировых космических агентств на эффективное реагирование на климатические изменения, представляющие угрозу человечеству. Основное направление деятельности обсерватории включает моделирование воздействий климатических изменений на экологические кризисы, объединение спутниковых ресурсов с научными исследованиями для отслеживания этих воздействий, решение проблем, вызванных климатическими изменениями, с помощью современных технологий и широкое применение решений на базе искусственного интеллекта.

Учитывая, что от загрязнения воздуха ежегодно в мире погибают более семи миллионов человек, эта инициатива является важным шагом для будущего человечества.

Участвуя в инициативе «Космической климатической обсерватории», «Азеркосмос» еще более усилит поддержку природоохранных мероприятий, а также внесет свой вклад в деятельность по определению воздействия климатических изменений на людей и окружающую среду.