«Азеркосмос» о создании «Космической климатической обсерватории»
ОАО «Азеркосмос» приняло участие в 53-й Международной Парижской авиационно-космической выставке, открывшейся 17 июня во французской коммуне Ле-Бурже.
В рамках мероприятия, считающегося одним из самых престижных событий в мире и проводящегося раз в два года, «Азеркосмос» присоединился к инициативе Французского национального центра космических исследований (CNES) по созданию «Космической климатической обсерватории» (SCO), подписав совместную декларацию.
С участием президента Франции Эммануэля Макрона декларацию подписал 21 участник мероприятия, в число которых входит Управление по вопросам космического пространства ООН, Европейское космическое агентство, космические агентства Австрии, Бразилии, Китая, Англии, Израиля, Индии и других стран.
Цель «Космической климатической обсерватории», созданной в 2017 году, - направить внимание мировых космических агентств на эффективное реагирование на климатические изменения, представляющие угрозу человечеству. Основное направление деятельности обсерватории включает моделирование воздействий климатических изменений на экологические кризисы, объединение спутниковых ресурсов с научными исследованиями для отслеживания этих воздействий, решение проблем, вызванных климатическими изменениями, с помощью современных технологий и широкое применение решений на базе искусственного интеллекта.
Учитывая, что от загрязнения воздуха ежегодно в мире погибают более семи миллионов человек, эта инициатива является важным шагом для будущего человечества.
Участвуя в инициативе «Космической климатической обсерватории», «Азеркосмос» еще более усилит поддержку природоохранных мероприятий, а также внесет свой вклад в деятельность по определению воздействия климатических изменений на людей и окружающую среду.