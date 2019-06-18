Милиционерам Беларуси запретили пользоваться российскими машинами

Милиционерам Минска запретили использовать российские автомобили, сообщает «Советский спорт».

По информации телеграм-канал Nexta_tv, к таким мерам власти прибегли из-за старта II Европейских игр. Органам правопорядка нельзя будет передвигаться по улицам в автомобилях марки ВАЗ.

Источник ссылается на документ, адресованный руководству Минского городского управления департамента охраны Республики Беларусь.

В качестве исключения милиционерам Минска разрешают использовать автомобили модели Lada Largus. Ограничение также наложено на машины модели Chevrolet Niva.