Российский депутат вызвал скандал в парламенте Грузии

Грузинские СМИ отмечают, что члены оппозиционной партии «Европейская Грузия» с плакатами и возгласами зашли в зал заседаний парламента, где проходила сессия. Депутаты-оппозиционеры подошли к столу, предназначенному для спикера парламента, откуда Гаврилов вел сессию, и призвали его покинуть заседание.

Согласно информации, сессию ассамблеи вел депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, присутствие которого и тем более нахождение в кресле спикера грузинского парламента вызвало протест и негодование как среди оппозиционеров, так и членов парламентского большинства, пишет EurAsiaDaily.

В парламенте Грузии во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия, в которой принимают участие около 100 участников делегаций из 25 стран мира, произошел конфликт.

По словам первого вице-спикера парламента Грузии Тамар Чугошвили, ее «уничтожило то, что увидела российского депутата в кресле председателя парламента Грузии».

«Не знаю, что для меня может быть тяжелее, чем видеть это. Не знаю, что сказать. Я каждый день провожу в мыслях о том, как превратить парламент в полностью состоявшийся государственный институт. Меня просто уничтожило то, что я увидела российского депутата в кресле председателя парламента Грузии», — написала Чугошвили в фейсбук.

Кроме того, оппозиционные депутаты от партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия - движение за свободу" потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе из-за произошедшего скандала.

Отметим, что в настоящее время Ираклий Кобахидзе находится с официальным визитом в Баку.

В свою очередь Сергей Гаврилов заявил REGNUM, что российские парламентарии под охраной покидают здание парламента Грузии. Он также отметил, что накануне приезда российских парламентариев был распространен фейк с обвинениями его в том, что он является участником войн в Абхазии и Приднестровье. Гаврилов опроверг все обвинения в своем участии, так как он никогда не участвовал в каких-то военных конфликтах, и отметил, что «Россию и Грузию объединяют братские православные узы». Все переговоры России и Грузии по различным гуманитарным и экономическим вопросам находятся под угрозой срыва, полагает Гаврилов.