В Баку учредят Международную ассоциацию ASAN

Он отметил, что данный форум приурочен к отмечаемому 23 июня с 2003 года Дню государственных услуг ООН.

В Баку 24-26 июня пройдет форум государственных услуг ООН, который совместно проведут Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Азербайджана (Служба ASAN) и ООН. Об этом на пресс-конференции сказал глава Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев.

«Целью данного форума является обсуждение вопросов государственного управления, современных моделей предоставления государственных услуг, инноваций и актуальных вопросов, а также обмен передовым опытом в этой области между странами. В рамках форума будут также награждены самые передовые мировые и инновационные модели в сфере государственных услуг», - сказал глава Госагентства.

Ульви Мехтиев отметил, что в этом году в форуме примут участие более 500 делегатов более чем из 190 стран мира. В работе форума примут участие министры по госуслугам и государственному регулированию различных стран, а также руководители организаций в частном секторе и представители академических кругов. Форум будет состоять из пленарных сессий, семинаров и других мероприятий.

Глава Госагентства отметил, что также состоится вручение наград конкурса, организованного ООН в области оказания услуг по пяти категориям среди организаций 11 стран. Кроме того, ожидается подписание соглашений о сотрудничестве между Государственным агентством и рядом международных организаций.

Ульви Мехтиев подчеркнул, что самым важным фактором, создавшим почву для проведения этого форума в Азербайджане, являются достижения страны в сфере оказания государственных услуг, успешная деятельность Службы ASAN и то, что структура в 2015 году была удостоена награды ООН «Государственные услуги».

Он также добавил, что мероприятие имеет большое значение для страны: «Форум позволит Азербайджану продемонстрировать свои реформы и достижения в этой сфере, а также наглядно показать работу модели Службы ASAN. Азербайджанская сторона подписала соглашения с рядом стран по внедрению модели Службы ASAN. Форум будет способствовать экспорту этого интеллектуального продукта Азербайджана».

По словам Мехтиева, в рамках форума будет создана новая международная организация: «По инициативе азербайджанской стороны будет создана Международная ассоциация ASAN, в которую войдут структуры, оказывающие государственные услуги. В разных странах есть различные структуры, специализирующиеся в сфере оказания госуслуг. В рамках форума будет создана совместная ассоциация этих структур, которая будет носить название ASAN. Целью создания ассоциации является обмен опытом работы Службы ASAN с другими участниками. На первом этапе протокол подпишут 8 стран. В дальнейшем и другие страны присоединятся к этой ассоциации».