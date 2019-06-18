Пытавшегося вывезти из Минеральных Вод в Баку антикварное оружие пассажира задержали в аэропорту, сообщает Newstracker со ссылкой на Минераловодскую таможню.

Мужчина хотел вылететь в Баку со штык-тесаком, который у него нашли в багаже во время досмотра. Он пояснил, что оружие является подарком, поэтому никаких документов на него нет.

«Экспертиза показала, что штык-тесак предназначается для карабина системы Шмидта — Рубина образца 1911 года. Подаренное мужчине оружие было выпущено в 1914 года в Швейцарии», — сказано в сообщении.

Отмечается, что стоимость антиквариата составляет почти 21 тысячу рублей. В отношении гражданина Азербайджана завели дело об административном правонарушении, нож у него изъяли и поместили на ответственное хранение.