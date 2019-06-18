«Грязную» нефть снова нашли в трубопроводе «Дружба»

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Беларуси в Польшу, зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает РБК со ссылкой на «Транснефть».

Превышение норм по хлорорганике в нефти обнаружено после проведения анализа на приемно-пропускном пункте «Адамова застава», через который она поступает в Польшу. Точечная проба, отобранная 19 июня, показала превышение в 60 ppm (частиц на миллион). Из-за этого вечером 19 июня прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена. Прокачку вновь возобновили около восьми утра 20 июня.

Принятый в России в 2002 году ГОСТ допускает содержание хлорорганических соединений в нефти до 10 ppm, большинство европейских и американских нефтепереработчиков считают нормальным уровень 1–1,5 ppm.