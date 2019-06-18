Метеорологи рассказали о погоде на завтра

В пятницу в Азербайджане сохранится теплая погода, однако в Баку синоптики обещают усиление ветра. Об этом haqqin.az сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Так, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха на Апшероне ночью составит 20-24, днем 29-34 градуса тепла. В Баку ночью 22-24, днем 30-32 градуса тепла.