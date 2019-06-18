Метеорологи рассказали о погоде на завтра
В пятницу в Азербайджане сохранится теплая погода, однако в Баку синоптики обещают усиление ветра. Об этом haqqin.az сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Так, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха на Апшероне ночью составит 20-24, днем 29-34 градуса тепла. В Баку ночью 22-24, днем 30-32 градуса тепла.
Атмосферное давление - на уровне 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 30-35%.
На пляжах Апшерона, Баку и Сумгаита температура воды составит от 22 до 25 градусов тепла.
В регионах Азербайджана осадков также не ожидается, однако вечером в некоторых северных и западных районах прогнозируются дожди, местами ливневые, грозы, возможен град. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.
Температура воздуха ночью 20-24, днем 33-38 градусов выше нуля, в горах 14-19, днем 21-26 градусов тепла.