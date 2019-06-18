Экс-президента Киргизии лишили неприкосновенности

Парламент Киргизии одобрил постановление специальной депутатской комиссии о лишении неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. Это дает возможность привлечь его к уголовной ответственности, отметили в аппарате законодательного органа.

По словам сотрудника аппарата парламента, это не означает, что экс-глава государства с сегодняшнего дня лишен иммунитета. Согласно закону, "окончательно процедура будет завершена только после того, как будет получено положительное заключение" Генпрокуратуры по поводу принятого сегодня решения, пояснил он.

"Оценка прокуратуры должна быть одобрена народными избранниками", - цитирует ТАСС сотрудника аппарата парламента. Затем должно быть проведено еще одно голосование по этому вопросу, заключил он.

Комиссию по снятию неприкосновенности с экс-президента сформировали 13 июня, в ее состав вошли представители всех шести парламентских фракций. 18 июня она объявила о наличии оснований для отмены иммунитета. Первоначально члены комиссии обвиняли Атамбаева в причастности к девяти нарушениям закона, впоследствии список сократился до шести пунктов.