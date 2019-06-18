Банк Республика и AKIA совместно поддержат фермеров

Агентство по аграрным кредитам и развитию (AKIA) и один из ведущих банков страны - Банк Республика подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписали председатель AKİA Мирза Алиев и председатель правления Банка Республика Тариэл Исмайлов.

«Бенефициарами государственных льгот в аграрной сфере являются не только фермеры. Проведенные реформы, примененные льготы служат развитию субъектов предпринимательства, действующих в различных секторах экономики. Льготные кредиты, предоставляемые на выгодных условиях на продажу сельскохозяйственной техники со стороны Агентства по аграрным кредитам и развитию, приводят к расширению клиентской сети банков, поставщиков сельскохозяйственной техники и племенных животных, страховых и лизинговых компаний. В свою очередь, государство ждёт от предпринимателей поддержки проводимых реформ. Наша цель в подписании этого меморандума – партнерство с Банком Республика по информированию фермеров и расширению их знаний в аграрной сфере», - заявил председатель Агентства по аграрным кредитам и развитию Мирза Алиев.

«Банк Республика всегда поддерживал развитие и финансирование предпринимательства, в особенности сельского хозяйства. В связи с этим наше сотрудничество с Агентством по аграрным кредитам и развитию - государственным органом, который непосредственно способствует развитию аграрной сферы, создает для нас огромные возможности для поддержки реального сектора. Льготные кредиты, выделенные нашему банку в рамках сотрудничества с агентством, играют важную роль в финансировании сельскохозяйственных проектов. Банк Республика продолжит свою работу по поддержке устойчивого развития ненефтяного сектора, повышения экспортных возможностей экономики страны, производства конкурентоспособных продуктов, а также по обеспечению занятости" - прокомментировал председатель правления банка Тариел Исмайлов.

В рамках меморандума для фермеров и предпринимателей будут организованы совместные тренинги, информационные и рекламные кампании, а также семинары.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка или позвонив по номеру 144.