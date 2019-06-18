Gunay Bank полностью выполнил требования по компенсациям, связанные с Указом «О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физическим лицам в Азербайджанской Республике», подписанным президентом Азербайджана.

В качестве стимула для этого процесса Gunay Bank ускоренно выплатил гражданам полагающуюся им компенсацию, уделив особое внимание организации выдачи этих средств и приняв необходимые меры для быстрого и комфортного для граждан решения вопроса.

Gunay Bank и впредь будет выполнять свои обязательства по исполнению указов и распоряжений главы государства и соответствующих органов вовремя и в полном объеме с целью повышения благополучия граждан Азербайджана.