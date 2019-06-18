Министр анонсировал повышение пенсий

Реформа, проводимая в пенсионной системе Азербайджана, охватит 750 тысяч человек, что означает примерно 60 процентов всех пенсионеров страны. Об этом сказал журналистам министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что без внимания не остались и другие 40 процентов пенсионеров.

По словам министра, с января 2020 года пенсии увеличатся.

«Прогноз по повышению среднемесячной заработной платы составляет 15 процентов. В соответствии с этим с первого января 2020 года все пенсии дополнительно увеличатся на 15 процентов».