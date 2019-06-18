Государственное агентство жилищного строительства MİDA подготовило видеоролик о текущем состоянии комплекса социального жилья на территории Ясамальского района.

В настоящее время активно продолжается строительство Ясамальского жилого комплекса (15,4 га). Комплекс состоит из 22 девятиэтажных зданий и 18 - 12-этажных.

1458 квартир в этом комплексе, который находится в распоряжении MİDA будут выставлены на продажу посредством системы «Льготное жилье».

827 квартир из второго комплекса (11,6 га) будут выставлены на продажу до конца этого года.