Через пару недель Турция получит С-400
Турция, вероятно, начнет получать российские С-400 уже в первую неделю июля, передает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей турецких властей, пожелавших остаться анонимными, передает Интерфакс.
Bloomberg подчеркивает, что его источники напрямую связаны с покупкой и планированием поставок С-400 в Турцию.
На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени рассчитывает получить из РФ первые С-400, назвав поставки С-400 "завершенным делом".
Закупка Турцией российских С-400 вызвала противодействие США. Так, США неоднократно угрожали не продавать Турции свои самолеты F-35 и свернуть сотрудничество по их обслуживанию. Кроме того, американская сторона отменила обучение турецких военных управлению F-35. По мнению США, такой шаг Турции ставит под угрозу их безопасность, так как С-400 может рассекретить возможности F-35.