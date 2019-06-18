PASHA Capital — «Лучшая инвестиционная компания Азербайджана»

Подведение итогов и объявление имен лауреатов премии в 11 номинациях состоялось в рамках XVI Облигационного конгресса стран СНГ, Балтии и Кавказского региона.

По словам директора PASHA Capital Джейхуна Гаджиева, с момента своего создания главной задачей компания видит обеспечение максимальной поддержки местных и иностранных инвесторов в качественном и эффективном управлении своими средствами.

«Благодаря наличию широкой экспертизы и всестороннему знанию рынка, PASHA Capital с каждым годом увеличивает свой инвестиционный портфель и занимает ведущее место на рынке. Награждение PASHA Capital этой престижной премией является очередным признанием деятельности компании со стороны иностранных экспертов, и не только успехом компании, но и всех наших клиентов и партнеров», - заявил Дж.Гаджиев.

Отметим, что учредителем премии является компания Cbonds - информационное агентство, специализирующееся на освещении деятельности финансовых рынков. Премия Cbonds Awards CIS вручается по итогам открытого голосования ведущим участникам облигационного рынка стран СНГ ежегодно с 2014 года.