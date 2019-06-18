Путин: Возвращение к Советскому Союзу маловероятно

Возвращение к Советскому Союзу маловероятно и возможно только через "очень тяжелые конфликты", заявил в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.

"Социализм в полном объеме - это мое личное мнение - вернуть маловероятно. Это только через очень тяжелые внутренние конфликты возможно. Но нужны ли нам эти конфликты?" - заявил российский лидер, не исключив при этом, что теоретически "политические силы, которые придерживаются левых взглядов, социалистических идей, могут контролировать страну и верховную политическую власть".

Путин пояснил, что "любая легальная политическая сила в ходе открытой политической дискуссии, обращаясь к населению, способна завоевать его симпатии и утвердиться в верхних эшелонах власти".

Также Владимир Путин заявил, что вопрос об объединении России и Белоруссии в одно государство сегодня не стоит, речь идет только о создании Союзного государства.