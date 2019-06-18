Эрдоган пригрозил США международным судом

Анкара считает, что США не будут вводить против нее санкции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции для иностранных журналистов, передает Reuters.

Эрдоган считает, что Вашингтон должен хорошенько подумать, прежде чем накладывать ограничения на Турцию как страну-члена НАТО. В то же время, если США все-таки введут санкции, то Анкара ответит аналогичной мерой, предупредил глава государства.

Он также отметил, что если США совершат неверный шаг в сделке по истребителям F-35, то Турция подаст в международные суды. Анкара в таком случае будет добиваться возвращения своих инвестиций в эту программу.

Президент Турции добавил, что его отношения с американским лидером Дональдом Трампом хорошие, однако связи с работающими «под ним» людьми плохие, что не раз становилось причиной конфликтов. Кроме того, он вновь повторил, что сделка с Россией о закупке С-400 — завершенное дело, а предложение США по поставкам зенитно-ракетной системы Patriot («Пэтриот») было не слишком хорошим.