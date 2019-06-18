В Молдове рассказали, куда сбежал олигарх Плахотнюк

Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ), олигарх Владимир Плахотнюк сбежал в Лондон после смены власти в Молдовии, сообщает ТАСС.



По данным главы МВД республики Андрея Нэстасе, олигарх бежал в Великобританию через Украину. Плахотнюк покинул Молдову 14 июня через Приднестровье, воспользовавшись тем, что граница не контролируется молдавскими пограничниками в полном объеме. В Одессе он сел на частный самолет и, долетев до другого города Украины, отправился в Лондон.

Также глава МВД добавил, что Плахотнюк побоялся воспользоваться частным самолетом, который ждал его в кишиневском аэропорту.