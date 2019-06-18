Названы два главных претендента на пост премьера Британии

В четвертом раунде голосования за кандидатов на должность премьера Великобритании и лидера Консервативной партии победу одержали глава МИД Борис Джонсон и министр по делам окружающей среды Майкл Гоув.

За первого отдали голоса 157 депутатов, за второго — 61, передает Sky News.

59 голосов досталось главе МИД Великобритании Джереми Ханту, из гонки он выбыл, так же, как и британский министр внутренних дел Саджид Джавид (34 голоса).

Имя победителя, предположительно, станет известно в конце июля.