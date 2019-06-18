Зеленский разогнал администрацию президента

Президент Украины Владимир Зеленский сменил название администрации президента (АП) на «Офис президента». Об этом сообщается на официальном сайте главы украинского государства.

Согласно информации, сотрудников структуры ждут масштабные сокращения. Указ президента об изменениях в структуре АП вступает в силу с момента подписания.

В указе говорится, что задачами офиса президента будет экспертно-аналитическое, правовое и информационное консультирование, которое будет помогать президенту в исполнении его обязанностей.

Кроме того, в указе определена структура офиса президента. Он предусматривает руководителя Офиса президента, руководителя аппарата Офиса резидента, нескольких заместителей, помощников, советников, прессекретаря, 8 директоратов и 9 департаментов. Возглавлять офис главы государства будет нынешний руководитель офиса. Главой комиссии по реорганизации администрации президента назначен Игорь Стасенко.