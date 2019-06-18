Ильхам Алиев снял с должности Вилаята Эйвазова
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о снятии Вилаята Эйвазова с должности первого заместителя министра внутренних дел.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о снятии Вилаята Эйвазова с должности первого заместителя министра внутренних дел.
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