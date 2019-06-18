Али Нагиев возглавил Службу государственной безопасности
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Али Нагиева на должность начальника Службы Государственной безопасности, сообщает АзерТАдж.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Али Нагиева на должность начальника Службы Государственной безопасности, сообщает АзерТАдж.
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