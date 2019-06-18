Рамиль Усубов - секретарь Совета безопасности Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рамиля Усубова на должность секретаря Совета безопасности при Президенте Азербайджана, сообщает АзерТАдж.

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