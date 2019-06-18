Иранского шпиона поймали в Израиле

"Служба общей безопасности арестовала гражданина Иордании Таера Шаафута, который прибыл в Израиль по заданию иранской разведки", - написал он в Twitter, отметив, что иорданец, официально занимавшийся бизнесом, "работал над созданием шпионской сети и базы для иранских разведывательных операций".

В то же время, по информации газеты Times of Israel, Шаафут был задержан еще в апреле, однако до настоящего времени информация об этом в интересах следствия не разглашалась, передает ТАСС.

Следствием установлено, что Таар Шафут встречался с иранскими агентами в других странах. С ним контактировали агенты, представлявшиеся как Абу Садэк и Абу Джафар. Первая их встреча состоялась в Ливане около двух лет назад, потом были и другие встречи в Ливане и Сирии, пишет NEWSru.co.il.

Было согласовано, что Шафут создаст в Израиле некую бизнес-структуру, под прикрытием которой будет вербовать агентов и собирать информацию. Предполагалось, что при этом в Иордании будет построено предприятие, на котором будут работать сотрудники, лояльные Ирану. Абу Садэк и Абу Джафар гарантировали выделение полумиллиона долларов на создание этого предприятия и обещали предоставить деньги для дальнейшей поддержки его функционирования. Шафуту были переданы средства для зашифрованной связи с "кураторами".