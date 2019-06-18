Ильхам Алиев упразднил Azərsilah
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об отмене указа президента Азербайджана от 19 января 2019 года о создании ОАО Azərsilah, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об отмене указа президента Азербайджана от 19 января 2019 года о создании ОАО Azərsilah, сообщает АзерТАдж.
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