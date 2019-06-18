Трамп: «Иран совершил очень большую ошибку»

«Иран совершил очень большую ошибку!» - написал глава Белого дома в Twitter после инцидента с американским беспилотником, который был сбит в Иране.

Президент США Дональд Трамп на фоне ситуации со сбитым американским беспилотником заявил, что Иран совершил «большую ошибку».

В четверг стало известно, что Корпус стражей исламской революции сбил американский разведывательный беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.