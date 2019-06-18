Веб-проекты Министерства культуры получили премию NETTY-2019

«Культура и искусство». Второе место в этом разделе был удостоен http://ismayilliculture.az .

Победителем в номинации «Государственный сайт» стал портал «Государственный реестр образцов нематериального культурного наследия Азербайджана» www.intangible.az , разработанный Министерством культуры. Кроме того, сайт http://shekiculture.az занял первое место в номинации

Состоялась 15-я церемония вручения Национальной интернет-премии NETTY-2019. В официальной обстановке были названы лучшие интернет-ресурсы в номинациях «Государственный сайт», «Культура и искусство», «Корпоративный сайт», «Образование и наука», «Информация и новости», «Сервис-сайт» и др.

Напомним, что презентация портала «Государственный реестр образцов нематериального культурного наследия Азербайджана» состоялась в октябре 2018 года. Портал содержит информацию об образцах нематериального культурного наследия Азербайджана, их носителях и организациях, национальных и международных документах, принятых в области культуры, инновациях в сфере нематериального наследия, образцах культурного наследия Азербайджана в списке ЮНЕСКО, необходимой научной литературе, фотографиях и видео о нагорно-карабахском конфликте. Кроме того, на портале нашла свое отражение информация об образцах нематериального наследия, принадлежащих городам и регионам Азербайджана.

Заместитель министра культуры Рафиг Байрамов высоко оценил присуждение Национальной интернет-премии NETTY-2019 порталу «Государственный реестр образцов нематериального культурного наследия Азербайджана» и подчеркнул вклад этого проекта в дело сохранения и популяризации нашего культурного наследия. Заместитель министра отметил, что создание реестра является результатом работы, проведенной в нашей стране по осуществлению положений Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия.

«В эпоху глобализации защита культурной и духовной самобытности народов мира является приоритетной задачей. Богатое культурное наследие азербайджанского народа время от времени эксплуатировали различные силы. Учитывая это, сохранение и популяризация нашего нематериального культурного наследия имеют особое значение в культурной политике нашего государства. Наша страна присоединилась к соответствующей конвенции ЮНЕСКО.

Благодаря пристальному вниманию и заботе Первого вице-президента Азербайджанской Республики госпожи Мехрибан Алиевой 13 номинаций, связанных с нашим нематериальным культурным наследием, были включены в списки организации и охраняются как памятники наследия человечества. В последние годы в этом направлении ведется более интенсивная работа. Основная функция портала www.intangible.az, созданного Министерством культуры с целью сбора информации о нематериальном культурном наследии Азербайджана, – сохранение и поддержание богатого культурного наследия нашего народа», – сказал Рафиг Байрамов.

Отметим, что премия NETTY, основанная в 2004 году, является первой в Азербайджане профессиональной наградой в области информационных технологий. Ежегодно в рамках этого конкурса определяются и награждаются лучшие интернет-проекты, важные веб-ресурсы и специалисты в сфере информационных технологий. Конкурс проводился при официальной поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий и Министерства культуры. Генеральным партнером мероприятия выступила компания Nar.