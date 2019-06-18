Россия нашла замену космонавтам

Американская компания Space Adventures, посредством которой «Роскосмос» предлагает услуги по доставке туристов на Международную космическую станцию (МКС), нашла потенциальных кандидатов для полета на околоземную орбиту, сообщил РИА Новости глава российского представительства фирмы Сергей Костенко.

«Есть желающие полететь, но они должны приехать в Россию и пройти медицинскую комиссию», - сказал менеджер.

Костенко не назвал количество поданных для туристического полета заявок, однако отметил, что большой очереди на полет в космос никогда не было. «Это эксклюзивный продукт», - сказал он.

Как уточняет агентство, туристический полет может состояться до конца 2021 года, для чего уже производятся средняя ракета «Союз-2» и пилотируемый корабль «Союз МС», на котором два туриста заменят двух членов экипажа МКС.