Авария парализовала центральный проспект в Баку фото

На проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП, сообщил журналистам пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, ДТП стало причиной большой пробки на проспекте.

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