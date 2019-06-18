Авария парализовала центральный проспект в Баку фото
На проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП, сообщил журналистам пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.
По его словам, ДТП стало причиной большой пробки на проспекте.
На проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП, сообщил журналистам пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.
По его словам, ДТП стало причиной большой пробки на проспекте.
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