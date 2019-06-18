Сегодня в Минске, где завтра стартуют 2-е Европейские игры, проходит так называемый День Азербайджана, передает корреспондент haqqin.az из Беларуси.

Павильон Азербайджана расположен на территории около Дворца спорта, на видном месте - у концертной сцены.

Многочисленных посетителей павильона угощают азербайджанскими сладостями и чаем, рассказывают об истории Азербайджана, его спортивных достижениях.

Интерес к азербайджанскому павильону проявило и государственное белорусское телевидение.

В 21:00 ожидается начало официальной программы. Ее посетит вице-президент НОК Азербайджана Чингиз Гусейнзаде. Запланировано также выступление звезды азербайджанской эстрады Тунзали Агаевой.