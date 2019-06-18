Павильон Азербайджана на Евроиграх в Минске ФОТО
Сегодня в Минске, где завтра стартуют 2-е Европейские игры, проходит так называемый День Азербайджана, передает корреспондент haqqin.az из Беларуси.
Павильон Азербайджана расположен на территории около Дворца спорта, на видном месте - у концертной сцены.
Многочисленных посетителей павильона угощают азербайджанскими сладостями и чаем, рассказывают об истории Азербайджана, его спортивных достижениях.
Интерес к азербайджанскому павильону проявило и государственное белорусское телевидение.
В 21:00 ожидается начало официальной программы. Ее посетит вице-президент НОК Азербайджана Чингиз Гусейнзаде. Запланировано также выступление звезды азербайджанской эстрады Тунзали Агаевой.